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Published Вчера, 21:28

Modified Вчера, 21:30

Updated Вчера, 21:30

Мастер-класс «Гжельская роспись» провели на стенде Подмосковья на ВДНХ

Мастер-класс «Гжельская роспись» провели на стенде Подмосковья на ВДНХ

26 декабря 2023, 21:28
Фото: 1MI
На стенде Подмосковья на ВДНХ провели мастер-класс «Гжельская роспись», где гости выставки-форума «Россия» имели возможность сами создать изделия в гжельской технике, а также узнать о процессе изготовления и особенностях этого народного художественного промысла.

На стенде Подмосковья на ВДНХ посетители смогли принять участие в мастер-классе по технике «Гжельская роспись». Это мероприятие прошло 26 декабря и было организовано компанией ООО «Галактика и Компания», которая занимается созданием изделий народного художественного промысла, пишет 360tv.ru.

Участники мастер-класса имели возможность почувствовать себя художниками и сделать различные изделия в гжельской технике. Эти работы можно использовать как новогоднюю украшение или подарок для близких. Мастер-класс оказался интересным для всех — и детей, и взрослых.

Гжель — это ручная работа, которая создается на фарфоровых изделиях. Мастера используют кисти и кобальтовую краску, чтобы на белом фоне создавать прекрасные цветочные и растительные орнаменты. Неповторимый рисунок получается благодаря сочетанию насыщенного синего и нежно голубого цветов.

Ранее на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» также были представлены другие уникальные художественные промыслы, включая Гжельскую керамику, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородскую игрушку и Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.

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