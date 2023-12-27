Мастер-класс «Гжельская роспись» провели на стенде Подмосковья на ВДНХ

Posted Вчера, 21:28
Published Вчера, 21:28
Modified Вчера, 21:30
Updated Вчера, 21:30
На стенде Подмосковья на ВДНХ посетители смогли принять участие в мастер-классе по технике «Гжельская роспись». Это мероприятие прошло 26 декабря и было организовано компанией ООО «Галактика и Компания», которая занимается созданием изделий народного художественного промысла, пишет 360tv.ru.
Участники мастер-класса имели возможность почувствовать себя художниками и сделать различные изделия в гжельской технике. Эти работы можно использовать как новогоднюю украшение или подарок для близких. Мастер-класс оказался интересным для всех — и детей, и взрослых.
Гжель — это ручная работа, которая создается на фарфоровых изделиях. Мастера используют кисти и кобальтовую краску, чтобы на белом фоне создавать прекрасные цветочные и растительные орнаменты. Неповторимый рисунок получается благодаря сочетанию насыщенного синего и нежно голубого цветов.
Ранее на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» также были представлены другие уникальные художественные промыслы, включая Гжельскую керамику, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородскую игрушку и Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.