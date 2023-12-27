На кемеровском проспекте сбили 11-летнего мальчика

В Кемерове у дома на проспекте Шахтеров, 73 сбили 11-летнего мальчика. ДТП случилось во вторник, 26 декабря, в 17:40. Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбила 50-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Honda, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ОГИБДД Кемерова.