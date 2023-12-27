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Новогоднее настроение: в жилых комплексах СПК проходят новогодние праздники двора

Новогоднее настроение: в жилых комплексах СПК проходят новогодние праздники двора

27 декабря 2023, 04:00
Фото: АО «СтройПанельКомплект».
Застройщик «СтройПанельКомплект» заботится не только о развитии проектов, но и о комфортном проживании в жилых комплексах, одной из составляющих которого является благополучная и доброжелательная среда.

Для жителей здесь регулярно проходят праздники двора, которые объединяют и создают хорошее настроение. На праздничных мероприятиях можно познакомиться с соседями, весело и активно провести время всей семьей.

За 2023 год в разных комплексах СПК было заселено около 1000 квартир. В течение декабря и января мероприятия проходят в ЖК «МотовилихинSKY», «Белые росы», «Медовый», «Экопарк Сосновый».

С каждым годом гостей на праздниках становится все больше — ведь жилые комплексы СПК активно строятся и пополняются новоселами. Так в ЖК «МотовилихинSKY», где праздник прошел во дворе дома по ул. Гашкова, 51, в текущем году заселено более 400 квартир.

Под веселую музыку вместе с Дед Морозом и Снегурочкой, а также символом года — драконом и пушистым котиком СПК гости играли в подвижные игры, получали подарки и загадывали новогодние желания.

Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» — это качественные и комфортные квартиры, функциональная среда проживания, а также дружные соседи, множество детей всех возрастов и благополучный социальный климат.

Хотите проживать в комплексе, где царят традиции добрососедства? Познакомьтесь с проектами СПК в отделах продаж застройщика, которые работают в жилых комплексах:

  • ЖК «Медовый», ул. Красавинская, 8, офис 62 и 106;
  • ЖК «МотовиихинSKY», ул. Гашкова, 51, оф. 341;
  • ЖК «Экопарк Сосновый», ул. Борцов Революции, 1а, корпус 1, оф. 13.

Тел. (342) 214-05-11.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш. дом.рф

Застройщик ООО «СЗ „Экопарк“, ООО „СЗ „Мотовилихинский-14“, ООО „СЗ Медовый-6“.

Реклама. АО «СтройПанельКомплект». erid: LjN8KEAr6

#Новости компаний#Пермь
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