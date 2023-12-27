Новогоднее настроение: в жилых комплексах СПК проходят новогодние праздники двора

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Для жителей здесь регулярно проходят праздники двора, которые объединяют и создают хорошее настроение. На праздничных мероприятиях можно познакомиться с соседями, весело и активно провести время всей семьей.
За 2023 год в разных комплексах СПК было заселено около 1000 квартир. В течение декабря и января мероприятия проходят в ЖК «МотовилихинSKY», «Белые росы», «Медовый», «Экопарк Сосновый».
С каждым годом гостей на праздниках становится все больше — ведь жилые комплексы СПК активно строятся и пополняются новоселами. Так в ЖК «МотовилихинSKY», где праздник прошел во дворе дома по ул. Гашкова, 51, в текущем году заселено более 400 квартир.
Под веселую музыку вместе с Дед Морозом и Снегурочкой, а также символом года — драконом и пушистым котиком СПК гости играли в подвижные игры, получали подарки и загадывали новогодние желания.
Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» — это качественные и комфортные квартиры, функциональная среда проживания, а также дружные соседи, множество детей всех возрастов и благополучный социальный климат.
Хотите проживать в комплексе, где царят традиции добрососедства? Познакомьтесь с проектами СПК в отделах продаж застройщика, которые работают в жилых комплексах:
Тел. (342) 214-05-11.
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш. дом.рф
Застройщик ООО «СЗ „Экопарк“, ООО „СЗ „Мотовилихинский-14“, ООО „СЗ Медовый-6“.
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