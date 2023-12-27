Новогоднее настроение: в жилых комплексах СПК проходят новогодние праздники двора

С каждым годом гостей на праздниках становится все больше — ведь жилые комплексы СПК активно строятся и пополняются новоселами. Так в ЖК «МотовилихинSKY», где праздник прошел во дворе дома по ул. Гашкова, 51, в текущем году заселено более 400 квартир.