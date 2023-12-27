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Один миллион туристов посетили Пермский край в 2023 году

Один миллион туристов посетили Пермский край в 2023 году

27 декабря 2023, 10:19
Фото: 1MI
Любимыми достопримечательностями Прикамья стали локации съемок фильма «Географ глобус просил».
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Туризм

В ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительным итогам в 2023 году Прикамье посетило свыше одного миллиона человек. Самыми популярными местами оказались горнолыжные курорты, Усьвинские столбы, Каменный город, заповедники «Вишерский» и «Басеги».

Кроме того, краевые власти совместно с другими представителями субъектов займутся разработкой межрегиональных туристических маршрутов. Примерами таких маршрутов являются «Медвежий тракт», который связывает Ярославскую, Костромскую области и Пермский край, и «Большой Урал», пронизывающий все территории Уральского округа.

Напомним, с 1 июля 2023 года в Пермском крае введен туристический сбор в размере 100 рублей с человека. Такое решение приняли депутаты Заксобрания. Платное посещение ООПТ предусмотрено на нескольких территориях: природный парк «Пермский», «Полюд (Полюдов) камень», «Колчимский (Помяненный) камень». Разрешение выдается на три дня пребывания в охраняемом ландшафте. В случае, если хотите провести в ООПТ больше трех дней, то сумма увеличивается до 200 рублей. Документ оформляется только на одно физическое лицо, при посещении с собой иметь паспорт.

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#Спорт#Пермский край#Туризм#Дмитрий махонин#Туристические маршруты#Гостиничные комплексы#Медвежий тракт#Большой Урал#Развитие культуры
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