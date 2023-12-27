Один миллион туристов посетили Пермский край в 2023 году

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительным итогам в 2023 году Прикамье посетило свыше одного миллиона человек. Самыми популярными местами оказались горнолыжные курорты, Усьвинские столбы, Каменный город, заповедники «Вишерский» и «Басеги».
Кроме того, краевые власти совместно с другими представителями субъектов займутся разработкой межрегиональных туристических маршрутов. Примерами таких маршрутов являются «Медвежий тракт», который связывает Ярославскую, Костромскую области и Пермский край, и «Большой Урал», пронизывающий все территории Уральского округа.
Напомним, с 1 июля 2023 года в Пермском крае введен туристический сбор в размере 100 рублей с человека. Такое решение приняли депутаты Заксобрания. Платное посещение ООПТ предусмотрено на нескольких территориях: природный парк «Пермский», «Полюд (Полюдов) камень», «Колчимский (Помяненный) камень». Разрешение выдается на три дня пребывания в охраняемом ландшафте. В случае, если хотите провести в ООПТ больше трех дней, то сумма увеличивается до 200 рублей. Документ оформляется только на одно физическое лицо, при посещении с собой иметь паспорт.