Один миллион туристов посетили Пермский край в 2023 году

Напомним, с 1 июля 2023 года в Пермском крае введен туристический сбор в размере 100 рублей с человека. Такое решение приняли депутаты Заксобрания. Платное посещение ООПТ предусмотрено на нескольких территориях: природный парк «Пермский», «Полюд (Полюдов) камень», «Колчимский (Помяненный) камень». Разрешение выдается на три дня пребывания в охраняемом ландшафте. В случае, если хотите провести в ООПТ больше трех дней, то сумма увеличивается до 200 рублей. Документ оформляется только на одно физическое лицо, при посещении с собой иметь паспорт.