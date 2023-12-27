Около 5000 предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, такие встречи позволяют «выстроить личный контакт», чтобы узнать о проблемах из первых уст, сообщает rostovgazeta.ru. За год таким образом было получено свыше 1000 обращений, более 600 из которых отработали непосредственно на мероприятиях. Остальные были взяты в разработку как КМСП, так и дочерними структурами.
«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — цитируют Исаевича ria.ru.
77% обращений касались финансовой поддержки предпринимателей. Около 10% были связаны со сбытом: закупками по закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, представлением на прилавках торговых сетей и открытием так называемых «фермерских островков». Также поступали вопросы о работе цифровой платформы МСП, обучающих и других программах.
Пресс-служба КМСП отметила, что господдержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.