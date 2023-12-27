Около 5000 предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, такие встречи позволяют «выстроить личный контакт», чтобы узнать о проблемах из первых уст, сообщает rostovgazeta.ru. За год таким образом было получено свыше 1000 обращений, более 600 из которых отработали непосредственно на мероприятиях. Остальные были взяты в разработку как КМСП, так и дочерними структурами.