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Около 5000 предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

Около 5000 предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

27 декабря 2023, 11:10
Фото: 1MI
Корпорация МСП в текущем году провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса 80 регионов, в которых приняли участие почти 3200 человек, и более 1600 предпринимателей присоединились к ним онлайн.

По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, такие встречи позволяют «выстроить личный контакт», чтобы узнать о проблемах из первых уст, сообщает rostovgazeta.ru. За год таким образом было получено свыше 1000 обращений, более 600 из которых отработали непосредственно на мероприятиях. Остальные были взяты в разработку как КМСП, так и дочерними структурами.

«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — цитируют Исаевича ria.ru.

77% обращений касались финансовой поддержки предпринимателей. Около 10% были связаны со сбытом: закупками по закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, представлением на прилавках торговых сетей и открытием так называемых «фермерских островков». Также поступали вопросы о работе цифровой платформы МСП, обучающих и других программах.

Пресс-служба КМСП отметила, что господдержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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