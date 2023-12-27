Ожидайте звонка. Мошенники пишут от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:42
Мошенники начали использовать личность омбудсмена Игоря Сапко для обмана пермяков. По словам Сапко, от его имени с фейкового аккаунта в Telegram пишут друзьям и подписчикам. Он призвал не отвечать на странные сообщения.
Судя по скриншоту, приложенному к обращению Сапко, злоумышленники используют стандартную схему, рассказывая о звонке сотрудника ФСБ.
Схема с использованием именем и фото известных пермяков начала активно применяться в 2023 году. Мошенники уже писали от имени мэра Перми Эдуарда Соснина и других людей.