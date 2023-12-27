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Мошенники пишут от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

Ожидайте звонка. Мошенники пишут от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

27 декабря 2023, 02:40
Фото: vk.com/igor_sapko

Мошенники пишут от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

Неизвестно, пострадал ли кто-то.

Мошенники начали использовать личность омбудсмена Игоря Сапко для обмана пермяков. По словам Сапко, от его имени с фейкового аккаунта в Telegram пишут друзьям и подписчикам. Он призвал не отвечать на странные сообщения.

Судя по скриншоту, приложенному к обращению Сапко, злоумышленники используют стандартную схему, рассказывая о звонке сотрудника ФСБ.

Фото: vk.com/igor_sapko

Схема с использованием именем и фото известных пермяков начала активно применяться в 2023 году. Мошенники уже писали от имени мэра Перми Эдуарда Соснина и других людей.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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