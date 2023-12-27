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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

«Парма» прошла в четвертьфинал Winline Кубка России

«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России

27 декабря 2023, 12:14
Фото: пресс-служба БК «Парма»

«Парма» прошла в четвертьфинал Winline Кубка России

Лучшим игроком «Пармы» стал Би Джей Джонсон.
Сюжет
Парма

Пермский баскетбольный клуб «Парма» сегодня, 27 декабря, прошел в четвертьфинал Winline Кубка России. Пермяки встретились на паркете с БК «Динамо» (Владивосток) и проиграли со счетом 83:75 (24:25, 25:20, 24:17, 10:13). Однако ранее, в первом матче серии «Парма» обыграла «Динамо» с заделом в +15 очков и по результатам двух встреч с учетом разницы забитых и пропущенных мячей проходит в следующий этап.

Лучшими игроками в нашем клубе стали Би Джей Джонсон (21 очко, 3 подбора, 3 перехвата), Александр Платунов (14 очков, 10 передач, 3 подбора, 2 перехвата) и Владислав Перевалов (12 очков, 2 подбора, 2 перехвата). Соперник «Пармы» в следующем раунде определится сегодня по итогам матча МБА — «Новосибирск».

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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