«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России

Пермский баскетбольный клуб «Парма» сегодня, 27 декабря, прошел в четвертьфинал Winline Кубка России. Пермяки встретились на паркете с БК «Динамо» (Владивосток) и проиграли со счетом 83:75 (24:25, 25:20, 24:17, 10:13). Однако ранее, в первом матче серии «Парма» обыграла «Динамо» с заделом в +15 очков и по результатам двух встреч с учетом разницы забитых и пропущенных мячей проходит в следующий этап.