Пермская компания лишится 8 миллионов рублей за повреждение взрывом дома и бани

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Суд обязал выплатить научно-производственную организацию «Пермнефтегеофизика» 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, компания проводила буровзрывные работы возле дома потерпевшей.
В итоге в бане с бассейном и доме женщины появились трещины фундамента, несущих стен, пола. Суд установил, что сейсморазведочные работы были проведены слишком близко к дому женщины, что и привело к повреждению имущества. Требования жительницы Удмуртии поддержал Свердловский районный суд, затем решение оставил в силе краевой суд.
Специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку, они нашли нарушения требования промышленной безопасности в работе ПАО «Пермнефтегеофизика», компанию привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа неизвестна, но она могла составлять от 300 до 400 тыс. рублей.
По данным Rusprofile, компания ПАО «Пермнефтегеофизика» зарегистрирована в Перми в 1993 году. Основной вид деятельности — работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. На сайте компании сказано, что она работает в Пермском крае, Свердловской, Самарской, Кировской областях, в Республиках Коми и Удмуртия, в Ненецком автономном округе.