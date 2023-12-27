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Пермская компания лишится 8 миллионов рублей за повреждение взрывом дома и бани

Пермская компания лишится 8 миллионов рублей за повреждение взрывом дома и бани

27 декабря 2023, 04:37
Фото: fusionbrain.ai
Компания проводила работы слишком близко к жилью женщины.

Суд обязал выплатить научно-производственную организацию «Пермнефтегеофизика» 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, компания проводила буровзрывные работы возле дома потерпевшей.

В итоге в бане с бассейном и доме женщины появились трещины фундамента, несущих стен, пола. Суд установил, что сейсморазведочные работы были проведены слишком близко к дому женщины, что и привело к повреждению имущества. Требования жительницы Удмуртии поддержал Свердловский районный суд, затем решение оставил в силе краевой суд.

Специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку, они нашли нарушения требования промышленной безопасности в работе ПАО «Пермнефтегеофизика», компанию привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа неизвестна, но она могла составлять от 300 до 400 тыс. рублей.

По данным Rusprofile, компания ПАО «Пермнефтегеофизика» зарегистрирована в Перми в 1993 году. Основной вид деятельности — работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. На сайте компании сказано, что она работает в Пермском крае, Свердловской, Самарской, Кировской областях, в Республиках Коми и Удмуртия, в Ненецком автономном округе.

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