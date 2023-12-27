Пермская компания лишится 8 миллионов рублей за повреждение взрывом дома и бани

В итоге в бане с бассейном и доме женщины появились трещины фундамента, несущих стен, пола. Суд установил, что сейсморазведочные работы были проведены слишком близко к дому женщины, что и привело к повреждению имущества. Требования жительницы Удмуртии поддержал Свердловский районный суд, затем решение оставил в силе краевой суд.