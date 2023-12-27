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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:46

Прокуратура проведет «прямую линию» для пермяков с инвалидностью

Пермские инвалиды смогут обратиться в прокуратуру во время «прямой линии»

27 декабря 2023, 10:07
Фото: fusionbrain.ai

Прокуратура проведет «прямую линию» для пермяков с инвалидностью

По поступившим обращениям в ведомстве обещают провести проверку.

Прокуратура Перми проведет в городском call-центре «прямую линию» по вопросам соблюдения прав инвалидов и маломобильных граждан. Задать интересующие вопросы можно завтра, 28 декабря, с 11:00 до 12:00.

Пермяки смогут обратиться с проблемами обеспечения инвалидов льготными лекарственными препаратами, а также техническими средствами реабилитации, в том числе не включенными в федеральный перечень. Кроме того, можно поделиться проблемами, связанными с доступностью социальных объектов для маломобильных групп населения и соблюдением права на образование.

Телефон для связи с прокуратурой: 8(342) 2-059-059. Принимать звонки и отвечать на вопросы будут старший помощник прокурора Перми Анна Александровна Иванова и помощник прокурора Ольга Валерьевна Душкина. Информация о проблемах послужит поводом для проверок и принятия мер прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Прокуратура#Инвалиды
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