Пермские инвалиды смогут обратиться в прокуратуру во время «прямой линии»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Прокуратура Перми проведет в городском call-центре «прямую линию» по вопросам соблюдения прав инвалидов и маломобильных граждан. Задать интересующие вопросы можно завтра, 28 декабря, с 11:00 до 12:00.
Пермяки смогут обратиться с проблемами обеспечения инвалидов льготными лекарственными препаратами, а также техническими средствами реабилитации, в том числе не включенными в федеральный перечень. Кроме того, можно поделиться проблемами, связанными с доступностью социальных объектов для маломобильных групп населения и соблюдением права на образование.
Телефон для связи с прокуратурой: 8(342) 2-059-059. Принимать звонки и отвечать на вопросы будут старший помощник прокурора Перми Анна Александровна Иванова и помощник прокурора Ольга Валерьевна Душкина. Информация о проблемах послужит поводом для проверок и принятия мер прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого.