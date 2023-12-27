Пермские инвалиды смогут обратиться в прокуратуру во время «прямой линии»

Пермяки смогут обратиться с проблемами обеспечения инвалидов льготными лекарственными препаратами, а также техническими средствами реабилитации, в том числе не включенными в федеральный перечень. Кроме того, можно поделиться проблемами, связанными с доступностью социальных объектов для маломобильных групп населения и соблюдением права на образование.