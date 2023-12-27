Пермские трамваи перевезли в 2023 году на 3 миллиона пассажиров больше, чем в 2022

Напомним, что в рамках концессионного соглашения помимо поставок трамваев, предусмотрена реконструкция 35 км трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Работы по обновлению путей стартовали в начале 2023 года. На сегодняшний день они завершены на улице Куйбышева. Близятся к окончанию — по ул. Дзержинского. В выходные там начнется обкатка трамвайных путей. По улице Мира работы продолжаются.