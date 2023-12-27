Пермские застройщики не захотели заниматься реновацией «Тихого Компроса»

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Аукцион на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» не состоялся. На сайте «Сбербанк-АСТ» сказано, что это произошло из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
Отсутствия заявок может быть связано с тем, что проект непривлекательный. Стоимость расселения жилья оказалась слишком высокой, а сроки расселения слишком короткими, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник на строительном рынке.
Победитель аукциона должен был расселить пять домов, где живут 700 челочек. Взамен нужно было построить здания с такой же этажностью, габаритами и внешним обликом, так как территория находится в границах объекта культурного наследия — «Проспект имени Сталина».