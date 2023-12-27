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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Пермские застройщики не захотели заниматься реновацией «Тихого Компроса»

Пермские застройщики не захотели заниматься реновацией «Тихого Компроса»

27 декабря 2023, 03:05
Фото: 2GIS
Власти хотели найти компанию, которая расселит пять домов.

Аукцион на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» не состоялся. На сайте «Сбербанк-АСТ» сказано, что это произошло из-за того, что не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Отсутствия заявок может быть связано с тем, что проект непривлекательный. Стоимость расселения жилья оказалась слишком высокой, а сроки расселения слишком короткими, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник на строительном рынке.

Победитель аукциона должен был расселить пять домов, где живут 700 челочек. Взамен нужно было построить здания с такой же этажностью, габаритами и внешним обликом, так как территория находится в границах объекта культурного наследия — «Проспект имени Сталина».

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#Недвижимость#Пермь#Коммерческая недвижимость
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