Пермский цирк наказали за нарушения при содержании морских львов

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в работе цирка в Перми. Оказалось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет трещины, сколы и выбоины. Стены окрашены наполовину масляной краской, который облупилась.
Вдобавок, биологические отходы хранятся в помещении, где также есть проблемы с краской на стенах. Под биологические отходы выделено ведро с крышкой, которое стоит на потертом стуле.
Цирк получил наказание в виде предупреждения. При этом организацию могли оштрафовать на 50-100 тыс. рублей.