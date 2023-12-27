properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Пермский цирк наказали за нарушения при содержании морских львов

Пермский цирк наказали за нарушения при содержании морских львов

27 декабря 2023, 05:32
Фото: 43.fsvps.gov.ru
Организация получила лишь предупреждение.

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в работе цирка в Перми. Оказалось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет трещины, сколы и выбоины. Стены окрашены наполовину масляной краской, который облупилась.

Вдобавок, биологические отходы хранятся в помещении, где также есть проблемы с краской на стенах. Под биологические отходы выделено ведро с крышкой, которое стоит на потертом стуле.

Цирк получил наказание в виде предупреждения. При этом организацию могли оштрафовать на 50-100 тыс. рублей.

Читайте также:
В пермском цирке сменилось руководствоПредприятие в Кудымкаре оштрафовали на 30 тысяч рублей за тараканов и просрокВ Прикамье увеличилась карантинная зона из-за жука-полиграфа
#Цирк#Пермь#Россельхознадзор#Пермский цирк
Подпишитесь
Ставки выросли, господа. Как менялись цены на жилье в Перми, и что будет дальше?
Сегодня, 02:00
Ожидайте звонка. Мошенники пишут от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко
Сегодня, 02:40
Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год
Сегодня, 04:38
Пермская компания лишится 8 миллионов рублей за повреждение взрывом дома и бани
Сегодня, 04:37
Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года
Вчера, 08:00
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Вчера, 02:00