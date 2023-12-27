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Пермское УФАС возбудило дело по факту роста цен на бензин на АЗС

Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

27 декабря 2023, 07:48
Фото: 1MI

Пермское УФАС возбудило дело по факту роста цен на бензин на АЗС

Повышение цен зафиксировано в этом месяце.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин в Прикамье. Увеличение цен на нефтепродукты было зафиксировано на сетях АЗС у дочерней компании ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», занимающего доминирующее положение на рынке региона.

Выяснилось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС, принадлежавших «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту», в декабре текущего года выросли на 85 копеек. Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении компании по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Если факт нарушения в деятельности «дочки» ЛУКОЙЛа установят, то будут приняты соответствующие меры реагирования.

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