Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Выяснилось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС, принадлежавших «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту», в декабре текущего года выросли на 85 копеек. Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении компании по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Если факт нарушения в деятельности «дочки» ЛУКОЙЛа установят, то будут приняты соответствующие меры реагирования.