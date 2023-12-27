Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин в Прикамье. Увеличение цен на нефтепродукты было зафиксировано на сетях АЗС у дочерней компании ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», занимающего доминирующее положение на рынке региона.
Выяснилось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС, принадлежавших «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту», в декабре текущего года выросли на 85 копеек. Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении компании по признаку нарушения Закона о защите конкуренции. Если факт нарушения в деятельности «дочки» ЛУКОЙЛа установят, то будут приняты соответствующие меры реагирования.