Пермяк, будучи финансовым управляющим, присвоил около 8 миллионов рублей

Мужчина, будучи финансовым управляющим, с октября 2017 г. по январь 2019 г. присвоил более 8 млн. рублей должников, размещенные на специальном счете. Также как своими распоряжался деньгами, внесенными в рамках процедуры реализации имущества путем публичных торгов. Кроме этого, мужчина, получив от участника исполнительного производства деньги, по назначению их не использовал, на специальный счет не внес, а распорядился ими по своему усмотрению.