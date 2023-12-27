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Пермяк, будучи финансовым управляющим, присвоил около 8 миллионов рублей

Пермяк, будучи финансовым управляющим, присвоил около 8 миллионов рублей

27 декабря 2023, 14:20
Фото: 1MI
Жертвой растратчика стали его подопечные-должники.

 

Свердловский районный суд вынес приговор пермяку, который признан виновным в мошенничестве и присвоении. Подробности об этом сообщает краевая прокуратура.

Мужчина, будучи финансовым управляющим, с октября 2017 г. по январь 2019 г. присвоил более 8 млн. рублей должников, размещенные на специальном счете. Также как своими распоряжался деньгами, внесенными в рамках процедуры реализации имущества путем публичных торгов. Кроме этого, мужчина, получив от участника исполнительного производства деньги, по назначению их не использовал, на специальный счет не внес, а распорядился ими по своему усмотрению.

Суд признал пермяка виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере), чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

#Общество#Суд#Криминал#Мошенник
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