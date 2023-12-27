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Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах в четверг 28 декабря

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

27 декабря 2023, 08:26
Фото: 1MI

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах в четверг 28 декабря

В МЧС призывают пермяков быть внимательнее на улицах.

В Пермском крае 28 декабря ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба краевого МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Из-за ухудшения погоды водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах, не стоит совершать резкие маневры или торможения.

Ранее синоптики отмечали, что погода на последней неделе в году в Прикамье будет очень теплой. Похолодание прогнозируется только к концу недели.

В Пермский край на последней неделе в году придут аномальное потепление и снегопады
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#Пермь#Мчс
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