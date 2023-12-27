Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Пермском крае 28 декабря ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба краевого МЧС со ссылкой на данные синоптиков.
Из-за ухудшения погоды водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах, не стоит совершать резкие маневры или торможения.
Ранее синоптики отмечали, что погода на последней неделе в году в Прикамье будет очень теплой. Похолодание прогнозируется только к концу недели.