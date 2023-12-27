properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Перми в честь Нового года изменится расписание экскурсионного автобуса №300-т

Расписание движения экскурсионного автобуса в Перми поменяется на Новый год

27 декабря 2023, 06:46
Фото: Виталий Кокшаров / пресс-служба администрации Перми

В Перми в честь Нового года изменится расписание экскурсионного автобуса №300-т

Маршрут работает в краевой столице с мая текущего года.

В Перми расписание экскурсионного автобусного маршрута №300-т на время новогодних праздников изменится. В период с 29 декабря по 2 января включительно он не будет работать. В период с 3 по 7 января рейсы станут отправляться в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, сообщает Telegram-канал департамента транспорта мэрии.

Экскурсионный автобус №300-т начал работу в мае текущего года. Он едет по маршруту с основными достопримечательностями Перми. Туристы проводят в пути 1,5 часа, длина маршрута составляет 30 км. Рейс отправляется от железнодорожной станции Пермь-1, следует через центральные улицы до музея пермской артиллерии в Мотовилихинском районе, а затем автобус возвращается к старту поездки. В салоне автобуса работает аудиогид, рассказывающий интересные факты о городе и связанные с ним.

В Перми запущен экскурсионный автобусный маршрут №300-т
Узнать подробнее
Читайте также:
Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый годСлужбы ЖКХ в Прикамье в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работыСтало известно, как работают отделы ЗАГС в Перми в длинные новогодние выходные
#Авто#Пермская езда#Пермь#Пермь 300#Хэппи нью еар#Новый год
Подпишитесь
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава девятнадцатая: три тазика оливье
Сегодня, 07:00
Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано
Сегодня, 07:28
Ставки выросли, господа. Как менялись цены на жилье в Перми, и что будет дальше?
Сегодня, 02:00
В Иркутске передано в суд уголовное дело о взятках пермского чиновника от медицины
Сегодня, 06:55
Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год
Сегодня, 04:38
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Вчера, 02:00