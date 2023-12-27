Расписание движения экскурсионного автобуса в Перми поменяется на Новый год

Экскурсионный автобус №300-т начал работу в мае текущего года. Он едет по маршруту с основными достопримечательностями Перми. Туристы проводят в пути 1,5 часа, длина маршрута составляет 30 км. Рейс отправляется от железнодорожной станции Пермь-1, следует через центральные улицы до музея пермской артиллерии в Мотовилихинском районе, а затем автобус возвращается к старту поездки. В салоне автобуса работает аудиогид, рассказывающий интересные факты о городе и связанные с ним.