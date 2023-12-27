Расписание движения экскурсионного автобуса в Перми поменяется на Новый год

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Перми расписание экскурсионного автобусного маршрута №300-т на время новогодних праздников изменится. В период с 29 декабря по 2 января включительно он не будет работать. В период с 3 по 7 января рейсы станут отправляться в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, сообщает Telegram-канал департамента транспорта мэрии.
Экскурсионный автобус №300-т начал работу в мае текущего года. Он едет по маршруту с основными достопримечательностями Перми. Туристы проводят в пути 1,5 часа, длина маршрута составляет 30 км. Рейс отправляется от железнодорожной станции Пермь-1, следует через центральные улицы до музея пермской артиллерии в Мотовилихинском районе, а затем автобус возвращается к старту поездки. В салоне автобуса работает аудиогид, рассказывающий интересные факты о городе и связанные с ним.