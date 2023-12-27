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Posted Вчера, 21:32

Published Вчера, 21:32

Modified Вчера, 21:34

Updated Вчера, 21:34

Сотрудника московской ДПС уволили за досмотр пассажирки такси «до трусов»

Сотрудника московской ДПС уволили за досмотр пассажирки такси «до трусов»

26 декабря 2023, 21:32
Фото: 1MI
Сотрудника московской ДПС уволили за грубый досмотр пассажирки такси, в ходе которого он залез ей в трусы; инцидент стал известен после того, как водитель такси опубликовал видео происшествия.

Инспектор, работавший в ДПС Москвы, был уволен после скандала, возникшего из-за досмотра пассажирки такси. Об этом сообщил Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет», в своем Telegram-канале.

В октябре инспектор ГИБДД остановил такси возле Рижского вокзала во время проверки на дороге. В ходе грубого досмотра полицейский проник в трусы пассажирки и требовал от нее поднять лифчик, в поисках запрещенных предметов.

Пострадавшая рассказала, что она оказалась растерянной и не знала, как реагировать на происходящее. Полицейский утверждал, что уже нашел наркотики в ее трусах. Она также подчеркнула, что он просил ее поднять лифчик не только у себя, но и у других женщин в такси.

Водитель такси снял происходящее на видео, пишет 360tv.ru. Когда сотрудники ДПС попытались заставить его удалить запись, таксист указал на свои права и уехал с девушкой с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, однако решение об увольнении инспектора ГИБДД было принято только после вмешательства Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по социальной политике.

Согласно Шумскому, сотрудник ДПС в данном случае превысил свои полномочия. Правила предписывают, чтобы досмотр осуществлялся сотрудником того же пола, с присутствием свидетелей и оформлением протокола. Такое нарушение может повлечь за собой наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, расширяющий полномочия полиции. Теперь они имеют право проникать в жилище для задержания и вскрывать автомобили.

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