Сотрудника московской ДПС уволили за досмотр пассажирки такси «до трусов»

Пострадавшая рассказала, что она оказалась растерянной и не знала, как реагировать на происходящее. Полицейский утверждал, что уже нашел наркотики в ее трусах. Она также подчеркнула, что он просил ее поднять лифчик не только у себя, но и у других женщин в такси.