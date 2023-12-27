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Published Сегодня, 07:28

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Сотрудники ФСБ изымают документы из Минимущества Пермского края

Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано

27 декабря 2023, 07:28
Фото: Midjourney

Сотрудники ФСБ изымают документы из Минимущества Пермского края

В Минимущества пояснили, что силовики пришли из-за объекта на улице Встречной.
Сюжет
ФСБ

Сегодня в Минимущества Пермского края проходят выемки документов, связанные с уголовным делом о мошенничестве при покупке санатория «Гармония». Силовики пытаются выяснить, кто дал указание купить объект, утверждает URA. RU со ссылкой на источник. 

Выемки документов по этому делу уже были 20 ноября. Дело связано с приобретением здания на улице Встречная — там планировалось разместить центр для реабилитации инвалидов. Объект был приобретен еще в 2022 году за 187 млн рублей. Следствие считает, что фактическая цена объекта была в разы ниже.

UPD: 

В пресс-службе краевого Минимущества пояснили Properm.ru, что сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на улице Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений, утверждают в пресс-службе.

Силовики взялись за покупку здания санатория «Гармония» в собственность Прикамья
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#Пермь#ФСБ#Уголовное дело#Обыски
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