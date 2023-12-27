Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Сегодня в Минимущества Пермского края проходят выемки документов, связанные с уголовным делом о мошенничестве при покупке санатория «Гармония». Силовики пытаются выяснить, кто дал указание купить объект, утверждает URA. RU со ссылкой на источник.
Выемки документов по этому делу уже были 20 ноября. Дело связано с приобретением здания на улице Встречная — там планировалось разместить центр для реабилитации инвалидов. Объект был приобретен еще в 2022 году за 187 млн рублей. Следствие считает, что фактическая цена объекта была в разы ниже.
UPD:
В пресс-службе краевого Минимущества пояснили Properm.ru, что сотрудники правоохранительных органов в рабочем порядке ознакомились с электронной перепиской сотрудника-закупщика, который сопровождал сделку по объекту на улице Встречной. Переписка велась с членами приемочной комиссии и не содержит каких-либо нарушений, утверждают в пресс-службе.