Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано

Выемки документов по этому делу уже были 20 ноября. Дело связано с приобретением здания на улице Встречная — там планировалось разместить центр для реабилитации инвалидов. Объект был приобретен еще в 2022 году за 187 млн рублей. Следствие считает, что фактическая цена объекта была в разы ниже.