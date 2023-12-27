Список субсидируемых авиамаршрутов из Перми дополнили ещё два направления

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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В 2024 году в перечень маршрутов, поддерживаемых краевым правительством, добавятся два направления — Нарьян-Мар и Челябинск. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Ранее было решено обеспечить субсидиями следующих перевозчиков: АО «ЮВТ АЭРО» в двух направлениях из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул на сумму в 57,1 млн рублей, АО «Авиакомпания Сибирь» по маршруту Пермь-Новосибирск и Новосибирск-Пермь — в 3,1 млн рублей, ООО «Авиакомпания „Икар“» в двух направлениях из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск — в 73,7 млн рублей, ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ в направлениях Пермь-Тюмень и Тюмень-Пермь — в 10,7 млн рублей.
Рейс в Минск остался единственным субсидируемым международным авиамаршрутом, его осуществит перевозчик «Авиакомпания „Икар“». Сумма субсидий для данного рейса составит 67,4 млн рублей. Также субсидируемая полетная программа 2024 года включает 17 региональных маршрутов, которые будут осуществляться из пермского аэропорта «Большое Савино».
Как сообщают в региональном минтрансе, в продаже уже появились билеты почти на все авиарейсы субсидируемых направлений, за исключением Волгограда, Барнаула, Челябинска и Мурманска: на эти рейсы билеты поступят в продажу позже.
Напомним, на субсидирование авиамаршрутов из Перми в другие регионы России на 2024 год из бюджета Прикамья направлено 262,9 млн руб.