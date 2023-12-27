Список субсидируемых авиамаршрутов из Перми дополнили ещё два направления

Ранее было решено обеспечить субсидиями следующих перевозчиков: АО «ЮВТ АЭРО» в двух направлениях из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул на сумму в 57,1 млн рублей, АО «Авиакомпания Сибирь» по маршруту Пермь-Новосибирск и Новосибирск-Пермь — в 3,1 млн рублей, ООО «Авиакомпания „Икар“» в двух направлениях из Перми в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск — в 73,7 млн рублей, ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ в направлениях Пермь-Тюмень и Тюмень-Пермь — в 10,7 млн рублей.