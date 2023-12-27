Телефонный мошенник вымогал у жителя Кузбасса деньги за несуществующую проститутку

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Междуреченске неизвестный мошенник вымогал деньги у 23-летнего местного жителя. Мужчина позвонил молодому человеку и начал требовать у потерпевшего 25 тыс. рублей за то, что тот якобы заказал услуги проститутки в интернете. Мужчина отрицал это утверждение, тогда злоумышленник стал угрожать ему физической расправой.
Как сообщат VSE42.Ru, испуганный кузбассовец перевел мошеннику требуемую сумму, но тот потребовал еще 70 тыс. рублей. Молодой человек хотел перевести и эти деньги, однако банк заблокировал операцию из-за подозрительной активности. Тогда житель Междуреченска пошел в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. За это мошеннику грозит до четырех лет заключения в колонии. Известно, что номер телефона, на который пострадавший перевел деньги, зарегистрирован в Воронежской области. В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщают, что поиски телефонного шантажиста продолжаются.