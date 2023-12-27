Телефонный мошенник вымогал у жителя Кузбасса деньги за несуществующую проститутку

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. За это мошеннику грозит до четырех лет заключения в колонии. Известно, что номер телефона, на который пострадавший перевел деньги, зарегистрирован в Воронежской области. В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщают, что поиски телефонного шантажиста продолжаются.