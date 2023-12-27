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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:44

Только вмешательство приставов заставило пермскую компанию заплатить долг по зарплате

Только вмешательство приставов заставило пермскую компанию заплатить долг по зарплате

27 декабря 2023, 08:43
Фото: properm.ru
Три сотрудника ждали выплаты около 745 тысяч рублей.

Пермская строительная компания ООО «Каскад Строй» должна была выплатить трем сотрудникам задолженность по зарплате порядка 745 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Приставы сообщили руководителям «Каскад Строя» о возбуждении исполнительного производства. Однако руководство организации-должника не торопилось выплатить взыскателям положенные деньги.

Тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с транспортом юридического лица и арестовал принадлежащие ему банковские счета. Данные меры принудительного исполнения возымели действие. Финансовые обязательства перед гражданами погашены в полном объеме.

#Общество#Суд#Приставы#Судебные приставы#Задолженность
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