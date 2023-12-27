«Уралкалий» готовит новогодние подарки детям сотрудников

«Ежегодно дети сотрудников находят под елкой подарки от „Уралкалия“. Радовать их, создавать для них ту самую новогоднюю сказку — наша давняя добрая традиция и важная составляющая социального пакета сотрудников. В этом году на организацию новогодней кампании „Уралкалий“ направил более 55 млн рублей».