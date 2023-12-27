В 2024 году власти купят автоклуб для Пермского округа

По словам главы краевого Минкульта Аллы Платоновой, автоклубы — это уникальный проект, у которого нет аналогов в мире. Они делают искусство более доступным. В регионе сейчас работают семь автоклубов: в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Лысьвенском, Чусовском, Кунгурском, Верещагинском, Чайковском и Юсьвинском округах.