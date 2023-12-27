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В 2024 году власти купят автоклуб для Пермского округа

В 2024 году власти купят автоклуб для Пермского округа

27 декабря 2023, 09:38
Сейчас в регионе действуют уже семь автоклубов.

В следующем году Пермский округ получит еще один автоклуб. Автоклубы появились благодаря федеральному проекту «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура». Нацпроект инициировал президент РФ Владимир Путин.

В Пермском округе 223 населенных пункта, при этом в большинстве из них нет домов культуры. Проект «Культурная среда» позволит около 120 тыс. человек увидеть концерты, выступления артистов и музыкантов, не уезжая далеко от дома.

По словам главы краевого Минкульта Аллы Платоновой, автоклубы — это уникальный проект, у которого нет аналогов в мире. Они делают искусство более доступным. В регионе сейчас работают семь автоклубов: в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Лысьвенском, Чусовском, Кунгурском, Верещагинском, Чайковском и Юсьвинском округах.

Например, автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» за 2023 организовал 61 концерт в 17 муниципалитетах. На выступлениях были более 4,6 тыс. зрителей.

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