В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Чайковском с 11 по 14 января состоится Чемпионат России по биатлону. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Снежинка», сообщают в министерстве спорта Пермского края.
Программу Чемпионата России 11 января откроет женский суперспринт, начало которого запланировано на 10:40. Квалификационный суперспринт у мужчин стартует в 12:10. Финальная гонка у женщин пройдет в 13:30, у мужчин — в 14:40.
Борьба за призовые места развернется в командных гонках 13 января. Женщин ожидает дистанция в 7,5 км, мужчин — 10 км. На 14 января назначены большие масс-старты: у женщин на 12 км, мужчины пробегут 15 км.
На старт выйдут сильнейшие стреляющие лыжники страны. Среди них и представители Пермского края: Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов.
Вход на комплекс «Снежинка» — по билетам. Они доступны в городских зрелищных кассах.