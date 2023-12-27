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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний

В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний

27 декабря 2023, 12:15
Фото: Союз биатлонистов России
Запланированы состязания на протяжении четырёх дней.

В Чайковском с 11 по 14 января состоится Чемпионат России по биатлону. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Снежинка», сообщают в министерстве спорта Пермского края.

Программу Чемпионата России 11 января откроет женский суперспринт, начало которого запланировано на 10:40. Квалификационный суперспринт у мужчин стартует в 12:10. Финальная гонка у женщин пройдет в 13:30, у мужчин — в 14:40.

Борьба за призовые места развернется в командных гонках 13 января. Женщин ожидает дистанция в 7,5 км, мужчин — 10 км. На 14 января назначены большие масс-старты: у женщин на 12 км, мужчины пробегут 15 км.

На старт выйдут сильнейшие стреляющие лыжники страны. Среди них и представители Пермского края: Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов.

Вход на комплекс «Снежинка» — по билетам. Они доступны в городских зрелищных кассах.

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#Спорт#Биатлон#Чемпионат россии#Чемпионат#Биатлонисты
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