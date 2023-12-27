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В доме убитых топором супругов в Пермском крае нашли 7-летнюю девочку

В доме убитых топором супругов в Пермском крае нашли 7-летнюю девочку

27 декабря 2023, 03:48
Фото: ideogram.ai
Девочка была в спальне.

Стали известны подробности жестокого убийства в поселке Октябрьский Пермского края. По данным РЕН ТВ, в момент нападения на лесника и его жену в доме была 7-летняя девочка.

Тело мужчины нашли в гараже, тело его жены — у бани, которая расположена в трех метрах от жилья. Их убивали, пока в доме находилась 7-летняя племянница, она приехала в гости. Девочка была закрыта в спальне.

По данным СМИ, мужу и жену убили топором. Сейчас расследование уголовного дела поставлено на контроль центрального аппарата СК.

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#Пермь#Убийство#Следственный комитет#Ск#Октябрьский
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