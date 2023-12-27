В ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье погиб пассажир ВАЗа

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
На автодороге Березовка — Щекино сегодня, 27 декабря, произошло ДТП с погибшим. Около 9:30 по трассе в направлении села Березовка ехал грузовой автомобиль «МАЗ» с полуприцепом под управлением 44-летнего мужчины.
По предварительным данным, на 59 километре дороги водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения. После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21110, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате ДТП 64-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.
В пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья сообщают, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.