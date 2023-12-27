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В Прикамье на трассе Березовка — Щекино в аварии погиб 64-летний мужчина

В ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье погиб пассажир ВАЗа

27 декабря 2023, 10:59
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

В Прикамье на трассе Березовка — Щекино в аварии погиб 64-летний мужчина

Авария произошла в результате столкновения с грузовым автомобилем с полуприцепом.
Сюжет
Дтп

На автодороге Березовка — Щекино сегодня, 27 декабря, произошло ДТП с погибшим. Около 9:30 по трассе в направлении села Березовка ехал грузовой автомобиль «МАЗ» с полуприцепом под управлением 44-летнего мужчины.

По предварительным данным, на 59 километре дороги водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения. После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21110, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате ДТП 64-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.

В пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья сообщают, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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#Авто#Дтп#Пермь#Авария
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