В ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье погиб пассажир ВАЗа

По предварительным данным, на 59 километре дороги водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения. После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21110, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате ДТП 64-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.