В Дзержинском районе заметили огонь на крыше дома. В МЧС объяснили, что произошло

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что сообщение об инциденте поступило сегодня в 11:45. К месту происшествия немедленно выехали 13 человек личного состава и 3 единицы техники. По прибытии первого подразделения выяснилось, что ведутся огневые работы, никакого пожара нет. По информации Properm.ru, в доме на Крисанова, 5 идет капремонт кровли.