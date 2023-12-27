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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

В Дзержинском районе Перми на крыше дома заметили пламя

В Дзержинском районе заметили огонь на крыше дома. В МЧС объяснили, что произошло

27 декабря 2023, 07:15
Фото: скриншот видео от читателя Properm.ru

В Дзержинском районе Перми на крыше дома заметили пламя

В здании ведется ремонт кровли.

Сегодня днем в Перми, 27 декабря, читатель Properm.ru заметил огонь на крыше многоквартирного дома на ул. Крисанова, 5. По его словам, произошел «небольшой пожар».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что сообщение об инциденте поступило сегодня в 11:45. К месту происшествия немедленно выехали 13 человек личного состава и 3 единицы техники. По прибытии первого подразделения выяснилось, что ведутся огневые работы, никакого пожара нет. По информации Properm.ru, в доме на Крисанова, 5 идет капремонт кровли.

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