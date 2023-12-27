В этом году ЕР отправила в новые регионы и на фронт свыше 80 тысяч тонн гумпомощи

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Согласно информации, предоставленной Анной Кузнецовой, главой штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря генсовета ЕР, работа партии по оказанию помощи новым российским регионам и фронту ведется в режиме 24/7. Лекарства, одежда, продукты питания, строительные материалы и прочие необходимые вещи постоянно доставляются местному населению. Благодаря содействию в гуманитарных проектах ЕР российских министерств здравоохранения, обороны и просвещения, а также ФМБА, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество» и ОАО «РЖД» партия направила на лечение более 700 детей.
Активисты помогают с доставкой в прифронтовые районы различных грузов. Это, в частности, продукты и медицинские препараты. Одинокие люди и многодетные семьи находятся в фокусе внимания волонтеров. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В ходе выступления на заседании штаба Кузнецова сообщила, что в Энергодар недавно завезли 10 тонн продуктов и средств первой необходимости. В пределах городской черты волонтеры уже длительное время действуют слаженно. Тем не менее жителям остальных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения тоже необходимо оказывать гуманитарную поддержку. Проект МГЕР по доставке горячего питания одиноким людям с пониженной мобильностью был запущен в городе Мариуполе.
Над проектом «Я с тобой», реализуемым в учреждениях, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, работают партия ЕР и фонд «Дороги жизни». Стартовавшая в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях инициатива быстро распространилась на 13 регионов страны. В ходе визитов в 18 учреждений врачам удалось обследовать более 800 детей. По итогам обследований десятки ребят были направлены в федеральные клиники на лечение.
Реализуемые при участии регионов-шефов проекты народной программы «Единой России» направлены на возвращение мирной жизни в новые регионы страны. Быстро отстраиваются жилой сектор и социальные объекты, решаются задачи образования, организуются процессы в системе здравоохранения.
Активными участниками гуммиссии ЕР стали и волонтеры «Молодой Гвардии». Они ведут бесперебойную работу в мариупольской больнице интенсивного лечения, а также трудятся в военном госпитале Луганска и донецкой больнице им. Калинина. Педагогический десант МГЕР приступил к работе в Херсонской области в сентябре 2023 года. Активисты объявили об открытии футбольной школы им. Андрея Соломатина в Мариуполе и бесплатной секции самбо в Шахтерске.
Порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области также находятся под покровительством гуманитарного штаба ЕР. Волонтеры развозят продукты питания в села Харьковской области, расположенные вблизи линии соприкосновения. Об этом пишет сайт ER.RU.
Замсекретаря генсовета ЕР обратилась со словами благодарности к гражданам и организациям, помогающим партии в ее гуманитарной деятельности.
«C первых дней проведения СВО в Прикамье развернулось масштабное народное движение по сбору гуманитарной помощи для новых российских регионов. В этой работе участвуют жители, общественные организации, предприятия и предприниматели. На базе 49 местных отделении „Единой России“, в общественной приёмной партии организованы пункты сбора помощи.
С началом мобилизации был организован и сбор необходимых вещей для военнослужащих. За это время отправлено около 530 конвоев, почти 1700 тонн гуманитарного груза. Это оборудование, генераторы и инструменты, тёплые вещи, продукты питания длительного хранения, медикаменты и многое другое.
Важно, что этим летом в Северодонецке — подшефном городе Пермского края — стартовала гуманитарная миссия «Единой России». За это время 15 волонтеров оказывали здесь помощь, они работали в пунктах временного размещения и в больнице, оказывали адресную помощь.
Безусловно, отправка гумгрузов и оказание помощи новым регионам России продолжится, пока это будет необходимо», — рассказал губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин.