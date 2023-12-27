В этом году ЕР отправила в новые регионы и на фронт свыше 80 тысяч тонн гумпомощи

В ходе выступления на заседании штаба Кузнецова сообщила, что в Энергодар недавно завезли 10 тонн продуктов и средств первой необходимости. В пределах городской черты волонтеры уже длительное время действуют слаженно. Тем не менее жителям остальных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения тоже необходимо оказывать гуманитарную поддержку. Проект МГЕР по доставке горячего питания одиноким людям с пониженной мобильностью был запущен в городе Мариуполе.