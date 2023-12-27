В Иркутске передано в суд уголовное дело о взятках пермского чиновника от медицины

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В Иркутске в январе начнут судить пермяка, бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, рассказали журналисту Properm.ru в подразделении СКР. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений: получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и ее легализации через покупку ценных бумаг (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также халатности и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 293 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовные дела в октябре 2022 года были возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области. В ноябре Сандакова отправили под арест.
По версии следствия, в декабре 2021 года Сандаков получил часть взятки в размере 1 млн рублей от одного из руководителей подведомственных Минздраву учреждений за сокрытие незаконных действий в учреждении. В феврале 2022 года он получил взятку в размере 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации за ранее обещанное предоставление конкурентных преимуществ при планируемом проведении аукциона по закупке медицинского оборудования.
После чего, для легализации этих денег, Сандаков провел ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Впоследствии на полученное от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру в Москве.
Также следователями СК установлено, что в 2021 году Сандаков в должности министра здравоохранения не сделал ничего, чтобы обеспечть необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет».
Кроме того, в 2021 году Сандаков, осведомлённый о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, предоставил ранее знакомой ему коммерческой организации (в которой ранее был сам трудоустроен) информацию о планируемых Минздравом закупках, а также предоставлении данной организации конкурентных преимуществ. В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 18 млн рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области.
Помимо бывшего министра здравоохранения Иркутской области к уголовной ответственности также привлечены представители аффилированной коммерческой организации. Объем уголовного дела составил 73 тома. Следователями были допрошены 86 потерпевших, более 80 свидетелей, проведено 10 трудоемких судебных экспертиз, на имущество Сандакова наложен арест.
Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в 2020 году и занимал этот пост до конца 2021 года. Бывший чиновник родился в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года занимал должности в системе здравоохранения в Перми, в том числе — работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.