В Иркутске передано в суд уголовное дело о взятках пермского чиновника от медицины

После чего, для легализации этих денег, Сандаков провел ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Впоследствии на полученное от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру в Москве.



Также следователями СК установлено, что в 2021 году Сандаков в должности министра здравоохранения не сделал ничего, чтобы обеспечть необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями несовершеннолетних детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет».



Кроме того, в 2021 году Сандаков, осведомлённый о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, предоставил ранее знакомой ему коммерческой организации (в которой ранее был сам трудоустроен) информацию о планируемых Минздравом закупках, а также предоставлении данной организации конкурентных преимуществ. В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 18 млн рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области.



Помимо бывшего министра здравоохранения Иркутской области к уголовной ответственности также привлечены представители аффилированной коммерческой организации. Объем уголовного дела составил 73 тома. Следователями были допрошены 86 потерпевших, более 80 свидетелей, проведено 10 трудоемких судебных экспертиз, на имущество Сандакова наложен арест.