В Краснокамске завтра простятся с 45-летним десантником-контрактником

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Краснокамске завтра простятся с погибшим воином-контрактником, 45-летним Ильей Угольниковым. Об этом сообщают в городских пабликах Краснокамска.
Мужчина проходил службу по контракту, был командиром отделения — командиром боевой машины парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Прощание с погибшим состоится 28 декабря, в 12:00 в «Доме спорта» по адресу Краснокамск, ул. Большевистская д 56 корп. «Е».