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В Краснокамске завтра простятся с 45-летним десантником-контрактником

В Краснокамске завтра простятся с 45-летним десантником-контрактником

27 декабря 2023, 13:40
Фото: ВКонтакте/Крансокамский округ 4К+
Мужчина погиб в ходе боевых действий.

В Краснокамске завтра простятся с погибшим воином-контрактником, 45-летним Ильей Угольниковым. Об этом сообщают в городских пабликах Краснокамска.

Мужчина проходил службу по контракту, был командиром отделения — командиром боевой машины парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Прощание с погибшим состоится 28 декабря, в 12:00 в «Доме спорта» по адресу Краснокамск, ул. Большевистская д 56 корп. «Е».

#Военная операция на Украине#Краснокамск#Сво
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