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Published Вчера, 21:35

Modified Вчера, 21:37

Updated Вчера, 21:37

В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов

В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов

26 декабря 2023, 21:35
Фото: 1MI
В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов, пассажиры были поздравлены с наступающим Новым годом сотней волшебников, раздавших около 15 тысяч новогодних украшений и проведших энергичный танцевальный номер, а также запущен новогодний состав «Еж3» на Таганско-Краснопресненской линии метро.

В московском метро прошел замечательный флешмоб с участием ста Дедов Морозов. Они решили поздравить пассажиров общественного транспорта с наступающим Новым годом, пишет 360tv.ru.

Волшебники в красных плащах отправились в путешествие по разным направлениям московского общественного транспорта, включая Большую Кольцевую Линию, Московское Центральное Кольцо, Московское Центральное Кольцо-4, Кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

На станциях и в вагонах Деды Морозы радостно встречали пассажиров, делали фотографии и дарили подарки. Они раздали около 15 тысяч новогодних украшений с символикой праздника. Особенно запомнился их энергичный танцевальный номер, который они представили на станции Московского Центрального Кольца «Нижегородская».

Кроме этого, на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать специальный состав «Еж3», отмечая наступление Нового года. Внутри состава было установлено множество новогодних шаров, фигур Дедов Морозов и еловых веток. Это создало атмосферу праздника и радости для пассажиров, которые путешествуют по этой линии.

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