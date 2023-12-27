В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов

Posted Вчера, 21:35
Published Вчера, 21:35
Modified Вчера, 21:37
Updated Вчера, 21:37
В московском метро прошел замечательный флешмоб с участием ста Дедов Морозов. Они решили поздравить пассажиров общественного транспорта с наступающим Новым годом, пишет 360tv.ru.
Волшебники в красных плащах отправились в путешествие по разным направлениям московского общественного транспорта, включая Большую Кольцевую Линию, Московское Центральное Кольцо, Московское Центральное Кольцо-4, Кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.
На станциях и в вагонах Деды Морозы радостно встречали пассажиров, делали фотографии и дарили подарки. Они раздали около 15 тысяч новогодних украшений с символикой праздника. Особенно запомнился их энергичный танцевальный номер, который они представили на станции Московского Центрального Кольца «Нижегородская».
Кроме этого, на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать специальный состав «Еж3», отмечая наступление Нового года. Внутри состава было установлено множество новогодних шаров, фигур Дедов Морозов и еловых веток. Это создало атмосферу праздника и радости для пассажиров, которые путешествуют по этой линии.