В московском метро состоялся зажигательный флешмоб Дедов Морозов

На станциях и в вагонах Деды Морозы радостно встречали пассажиров, делали фотографии и дарили подарки. Они раздали около 15 тысяч новогодних украшений с символикой праздника. Особенно запомнился их энергичный танцевальный номер, который они представили на станции Московского Центрального Кольца «Нижегородская».