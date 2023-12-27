В Перми поймали подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Перми спустя 10 дней после инцидента задержан мужчина, напавший на 17-летнюю жительницу Индустриального района. Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю продолжают расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней) в отношении девушки.
Инцидент произошел утром 17 декабря текущего года. 26-летний подозреваемый находился вблизи дома по ул. Карпинского, 53а. Он напал на 17-летнюю девушку и начал высказывать требования сексуального характера и угрозы убийством. Злоумышленник схватил потерпевшую и попытался насильно увести ее в заброшенное здание, но не смог довести свои действия до конца по обстоятельствам, которые от него не зависели. Пермячка сопротивлялась, вырвалась и убежала от подозреваемого.
В результате совместной работы следователя и полицейских подозреваемый был задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.