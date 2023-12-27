properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Перми задержан подозреваемый в нападении на 17-летнюю девушку-подростка

В Перми поймали подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку

27 декабря 2023, 13:08
Фото: 1MI

В Перми задержан подозреваемый в нападении на 17-летнюю девушку-подростка

Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

В Перми спустя 10 дней после инцидента задержан мужчина, напавший на 17-летнюю жительницу Индустриального района. Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю продолжают расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней) в отношении девушки.

Инцидент произошел утром 17 декабря текущего года. 26-летний подозреваемый находился вблизи дома по ул. Карпинского, 53а. Он напал на 17-летнюю девушку и начал высказывать требования сексуального характера и угрозы убийством. Злоумышленник схватил потерпевшую и попытался насильно увести ее в заброшенное здание, но не смог довести свои действия до конца по обстоятельствам, которые от него не зависели. Пермячка сопротивлялась, вырвалась и убежала от подозреваемого.

В результате совместной работы следователя и полицейских подозреваемый был задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

В Перми мужчина напал на девочку-подростка
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд арестовал на два месяца надругавшегося над девушкой пермякаЗадержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми
#Происшествия#Пермь#Нападение
Подпишитесь
Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Сегодня, 07:48
«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России
Сегодня, 12:14
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава девятнадцатая: три тазика оливье
Сегодня, 07:00
В ПГНИУ появится Институт физики и математики
Сегодня, 11:42
В январе начнут судить пермяка, бывшего министра здравоохранения Приангарья
Сегодня, 06:55
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Вчера, 02:00