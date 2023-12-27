В Перми поймали подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку

Инцидент произошел утром 17 декабря текущего года. 26-летний подозреваемый находился вблизи дома по ул. Карпинского, 53а. Он напал на 17-летнюю девушку и начал высказывать требования сексуального характера и угрозы убийством. Злоумышленник схватил потерпевшую и попытался насильно увести ее в заброшенное здание, но не смог довести свои действия до конца по обстоятельствам, которые от него не зависели. Пермячка сопротивлялась, вырвалась и убежала от подозреваемого.