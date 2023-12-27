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В Перми простятся с семьей, погибшей в жуткой аварии с грузовиком

В Перми простятся с семьей, погибшей в жуткой аварии с грузовиком

27 декабря 2023, 08:54
В аварии выжил только один пассажир легкового автомобиля.
Сюжет
Дтп

В Перми простятся с семьей, погибшей в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. Национально-культурная автономия азербайджанцев в Перми сообщила Properm.ru, что прощание пройдет 27 декабря в 15:00 на улице Старцева, 61.

Авария случилась в Прикамье утром 25 декабря. По данным МВД, легковой автомобиль Renault Logan вынесло на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo. За рулем Renault Logan был мужчина 1969 года рождения — он скончался на месте, как и 23-летняя девушка, а также 11-летняя девочка. Еще один пассажирка скончалась в машине скорой помощи. Выжить удалось только 16-летнему парню.

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли трое взрослых и ребенок
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#Дтп#Пермь#Гибдд
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