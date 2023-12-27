В Перми простятся с семьей, погибшей в жуткой аварии с грузовиком

Авария случилась в Прикамье утром 25 декабря. По данным МВД, легковой автомобиль Renault Logan вынесло на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo. За рулем Renault Logan был мужчина 1969 года рождения — он скончался на месте, как и 23-летняя девушка, а также 11-летняя девочка. Еще один пассажирка скончалась в машине скорой помощи. Выжить удалось только 16-летнему парню.