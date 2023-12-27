properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Перми впервые проведена операция по пересадке сердца

В Перми впервые проведена операция по пересадке сердца

27 декабря 2023, 14:43
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
Также пересажены почки донора.

В Перми впервые проведена пересадка сердца. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В проведении трансплантации сердца участвовало более 30 сотрудников Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. «От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Врачи постоянно контролируют состояние пациента», — пишет губернатор

Благодаря одному донору удалось спасти сразу три жизни — еще два пациента получили от донора почки. Опыт мультиорганного донорства также был применен на практике впервые для Прикамья. Проведение успешной трансплантации стало возможным благодаря слаженной работе специалистов нескольких лечебных учреждений региона.

#Здравоохранение#Сердце#Операция#Институт сердца
Подпишитесь
Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Сегодня, 07:48
«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России
Сегодня, 12:14
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава девятнадцатая: три тазика оливье
Сегодня, 07:00
В январе начнут судить пермяка, бывшего министра здравоохранения Приангарья
Сегодня, 06:55
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Вчера, 02:00