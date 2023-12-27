В Перми впервые проведена операция по пересадке сердца

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Перми впервые проведена пересадка сердца. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В проведении трансплантации сердца участвовало более 30 сотрудников Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. «От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Врачи постоянно контролируют состояние пациента», — пишет губернатор
Благодаря одному донору удалось спасти сразу три жизни — еще два пациента получили от донора почки. Опыт мультиорганного донорства также был применен на практике впервые для Прикамья. Проведение успешной трансплантации стало возможным благодаря слаженной работе специалистов нескольких лечебных учреждений региона.