В Перми впервые проведена операция по пересадке сердца

В проведении трансплантации сердца участвовало более 30 сотрудников Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. «От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Врачи постоянно контролируют состояние пациента», — пишет губернатор