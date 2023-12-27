В пермской школе умерла охранница на рабочем месте

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Перми сотрудница охраны скончалась на рабочем месте в школе № 112, сообщает издание perm.aif.ru со ссылкой на источник. По данным СМИ, утром 27 декабря детей не пустили на уроки, заявив о ЧП в образовательном учреждении. Истинную причину не сообщили ни школьникам, ни их родителям.
В мэрии Перми пояснили, что в школе работают сотрудники экстренных служб. Детей на день решили отправить на дистанционное обучение. С 28 декабря уроки будут проходить в обычном формате.