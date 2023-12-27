В пермской школе умерла охранница на рабочем месте

В Перми сотрудница охраны скончалась на рабочем месте в школе № 112, сообщает издание perm.aif.ru со ссылкой на источник. По данным СМИ, утром 27 декабря детей не пустили на уроки, заявив о ЧП в образовательном учреждении. Истинную причину не сообщили ни школьникам, ни их родителям.