В ПГНИУ появится Институт физики и математики

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Со 2 апреля 2024 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете будет функционировать институт физики и математики. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Такое заявление сделал и. о. ректора университета Игорь Германов на заседании ученого совета. По словам руководителя, преподавать в институте будут сотрудники механико-математического и физического факультетов. Студенты ПГНИУ, которые сейчас обучаются на этих факультетах, при выпуске университета получат дипломы в соответствии с квалификацией и направлениями подготовки, выбранных при поступлении. При этом в содержании образовательных программ существенных изменений не произойдет. Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, продолжат свою работу в новой структуре. Руководить институтом будет нынешний и. о. декана мехмата Марина Барулина.