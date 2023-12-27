В ПГНИУ появится Институт физики и математики

Такое заявление сделал и. о. ректора университета Игорь Германов на заседании ученого совета. По словам руководителя, преподавать в институте будут сотрудники механико-математического и физического факультетов. Студенты ПГНИУ, которые сейчас обучаются на этих факультетах, при выпуске университета получат дипломы в соответствии с квалификацией и направлениями подготовки, выбранных при поступлении. При этом в содержании образовательных программ существенных изменений не произойдет. Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, продолжат свою работу в новой структуре. Руководить институтом будет нынешний и. о. декана мехмата Марина Барулина.