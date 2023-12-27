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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В ПГНИУ появится Институт физики и математики

В ПГНИУ появится Институт физики и математики

27 декабря 2023, 11:42
Фото: properm.ru
Он будет создан к апрелю путём объединения механико-математического и физического факультетов.
Сюжет
ПГНИУ

Со 2 апреля 2024 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете будет функционировать институт физики и математики. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Такое заявление сделал и. о. ректора университета Игорь Германов на заседании ученого совета. По словам руководителя, преподавать в институте будут сотрудники механико-математического и физического факультетов. Студенты ПГНИУ, которые сейчас обучаются на этих факультетах, при выпуске университета получат дипломы в соответствии с квалификацией и направлениями подготовки, выбранных при поступлении. При этом в содержании образовательных программ существенных изменений не произойдет. Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, продолжат свою работу в новой структуре. Руководить институтом будет нынешний и. о. декана мехмата Марина Барулина.

#ПГНИУ#Образование#Реорганизация
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