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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Соцфонде рассказали, когда россияне получат пенсии и пособия за январь 2024 года

В Соцфонде рассказали, когда россияне получат пенсии и пособия за январь 2024 года

27 декабря 2023, 06:19
Фото: 1MI
Деньги должны быть перечислены уже в декабре.

Большинство россиян получат выплату январских пенсий и пособий до 28 декабря. Речь идет о тех людях, которые получают деньги на банковские карты, сообщают в Соцфонде РФ. До этой даты должны быть перечислены ряд выплат: единое пособие, пособие по уходу за ребенком, выплаты военнослужащим, ежемесячная выплата из материнского капитала, пенсии и другие выплаты.

В том случае, если пособия или пенсии человеку приходят по почте, то они будут доставлены уже в январе следующего года.

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#Касается каждого#Пермь#Пособия
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