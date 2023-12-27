В Соцфонде рассказали, когда россияне получат пенсии и пособия за январь 2024 года

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Большинство россиян получат выплату январских пенсий и пособий до 28 декабря. Речь идет о тех людях, которые получают деньги на банковские карты, сообщают в Соцфонде РФ. До этой даты должны быть перечислены ряд выплат: единое пособие, пособие по уходу за ребенком, выплаты военнослужащим, ежемесячная выплата из материнского капитала, пенсии и другие выплаты.
В том случае, если пособия или пенсии человеку приходят по почте, то они будут доставлены уже в январе следующего года.