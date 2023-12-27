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Updated Сегодня, 12:26

Во всех районах Перми проходят рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой

Во всех районах Перми проходят рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой

27 декабря 2023, 12:24
Фото: Midjourney
Серьезные нарушения выявили в Свердловском и Мотовилихинском районе.

В Перми начались рейды по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями. Проверки проходят во всех районах города. Нестационарные торговые объекты (НТО) будут оперативно демонтированы, сообщается на сайте мэрии. Рейды проводятся совместно с сотрудниками следственных органов и МЧС.

Всего в декабре было проверено 12 объектов. За это время выявлено 10 нарушений. В ходе проверок установлено, что на территории Индустриального района было установлено 15 НТО. На улице Крупской, 79а, выявлено отсутствие ограждающей ленты, наличие функционирующего электроприбора у пиротехнической продукции, отсутствие части разрешительной документации. На улице Гусарова, 5, устранили незаконный киоск.

Ранее сообщалось, что по требованию антитеррористической комиссии в регионе будут также проверены торговые центры на предмет незаконной торговли пиротехникой.

Отметим, что с 19 по 29 декабря 2022 года было демонтировано 28 самовольных киосков по продаже фейерверков.

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