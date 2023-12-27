Во всех районах Перми проходят рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Перми начались рейды по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями. Проверки проходят во всех районах города. Нестационарные торговые объекты (НТО) будут оперативно демонтированы, сообщается на сайте мэрии. Рейды проводятся совместно с сотрудниками следственных органов и МЧС.
Всего в декабре было проверено 12 объектов. За это время выявлено 10 нарушений. В ходе проверок установлено, что на территории Индустриального района было установлено 15 НТО. На улице Крупской, 79а, выявлено отсутствие ограждающей ленты, наличие функционирующего электроприбора у пиротехнической продукции, отсутствие части разрешительной документации. На улице Гусарова, 5, устранили незаконный киоск.
Ранее сообщалось, что по требованию антитеррористической комиссии в регионе будут также проверены торговые центры на предмет незаконной торговли пиротехникой.
Отметим, что с 19 по 29 декабря 2022 года было демонтировано 28 самовольных киосков по продаже фейерверков.