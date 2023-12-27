Во всех районах Перми проходят рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой

Всего в декабре было проверено 12 объектов. За это время выявлено 10 нарушений. В ходе проверок установлено, что на территории Индустриального района было установлено 15 НТО. На улице Крупской, 79а, выявлено отсутствие ограждающей ленты, наличие функционирующего электроприбора у пиротехнической продукции, отсутствие части разрешительной документации. На улице Гусарова, 5, устранили незаконный киоск.