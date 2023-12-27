Временно ограничено движение на трассе Пермь-Екатеринбург

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения для большегрузного автотранспорта на федеральной автодороге Р-242 «Пермь-Екатеринбург», с 47 по 160 км. Ограничение будет действовать до 2:00 28 декабря, сообщают в краевом минтрансе.
Остальным водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда.