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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Временно ограничено движение на трассе Пермь-Екатеринбург

Временно ограничено движение на трассе Пермь-Екатеринбург

27 декабря 2023, 15:26
Фото: министерство траснспорта Пермского края
Причина — обильный снегопад.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения для большегрузного автотранспорта на федеральной автодороге Р-242 «Пермь-Екатеринбург», с 47 по 160 км. Ограничение будет действовать до 2:00 28 декабря, сообщают в краевом минтрансе.

Остальным водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда.

#Авто#Погода#Ограничение движения#Екатеринбург#Транспорт#Ограничение#Свердловская область
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