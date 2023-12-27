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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Всего за несколько дней пермяков развели на четыре миллиона рублей

Всего за несколько дней пермяков развели на четыре миллиона рублей

27 декабря 2023, 12:53
Фото: Midjourney
Мошенники действовали по известной схеме.
Сюжет
Кредит

Жители Пермского края перевели мошенникам 4 млн рублей за несколько дней. Аферисты действовали по старой схеме. Они звонят людям и сообщают о том, что неизвестные хотят оформить кредит на их имя и предлагают им перевести деньги на резервные счета, сообщает пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Среди потерпевших оказались 52-летний мужчина, который перевел злоумышленникам 2 млн рублей, и 68-летняя пенсионерка из деревни Большое Савино. Женщина перевела преступникам 542 тыс. рублей. В результате по всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Полиция предупреждает, что понятий «безопасный» и «резервный» счет в банках не существует. Если вы оказались жертвой противоправных деяний, срочно же сообщите об этом в полицию по номеру телефона 102.

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#Мошенники#Уголовное дело#Кредит#Полиция#Пермской край#Схема#Резервные счета
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