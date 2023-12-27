Всего за несколько дней пермяков развели на четыре миллиона рублей

Жители Пермского края перевели мошенникам 4 млн рублей за несколько дней. Аферисты действовали по старой схеме. Они звонят людям и сообщают о том, что неизвестные хотят оформить кредит на их имя и предлагают им перевести деньги на резервные счета, сообщает пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.