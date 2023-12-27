Всего за несколько дней пермяков развели на четыре миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Жители Пермского края перевели мошенникам 4 млн рублей за несколько дней. Аферисты действовали по старой схеме. Они звонят людям и сообщают о том, что неизвестные хотят оформить кредит на их имя и предлагают им перевести деньги на резервные счета, сообщает пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Среди потерпевших оказались 52-летний мужчина, который перевел злоумышленникам 2 млн рублей, и 68-летняя пенсионерка из деревни Большое Савино. Женщина перевела преступникам 542 тыс. рублей. В результате по всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.
Полиция предупреждает, что понятий «безопасный» и «резервный» счет в банках не существует. Если вы оказались жертвой противоправных деяний, срочно же сообщите об этом в полицию по номеру телефона 102.