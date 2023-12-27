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Южный циклон принес в Пермский край продолжительные снегопады

Южный циклон принес в Пермский край продолжительные снегопады

27 декабря 2023, 03:29
Фото: properm.ru
Больше всего снега выпадет на востоке региона.

Активный южный циклон из района Аральского моря принес в Пермский край продолжительные снегопады. На востоке региона снег начался днем 26 декабря, он продолжится до вечера 27 декабря. На востоке региона ожидается около 10-20 мм осадков. На остальной территории региона осадки будут слабее, сообщают синоптики проекта ГИС-центра ПГНИУ.

В Перми существенный снегопад прогнозируется только вечером 7 декабря, однако выпадет не более 2-4 мм осадков.

В соседних регионах ситуация с осадками серьезнее. В Челябинске, например, за сутки выпало 32 мм осадков, в Екатеринбурге — 21. Таких снегопадов в Зауралье не было последние несколько лет.

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#Пермь#Погода
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