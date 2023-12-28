6 млн зрителей. Вспоминаем события 300-летия Перми, объединившие горожан и туристов

Руководство региона и города неоднократно отмечало, что День города не станет единственным крупным событием юбилея, напротив, события будут развиваться по нарастающей. Но в один день площадки во всех районах города и центральные — на набережной и эспланаде — посетило свыше 300 тысяч людей. Открыл День города концерт певицы Zivert в ночь на 12 июня. В сам торжественный день на эспланаде выступили Александр Айвазов, Дмитрий Колдун, «Невский проспект», Ирины Нельсон и группа REFLEX, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Иванушки International». На набережной развернулось шоу диджеев, хедлайнером которого стал DJ Smash.