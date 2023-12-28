6 млн зрителей. Вспоминаем события 300-летия Перми, объединившие горожан и туристов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:26
В этом году Пермь зазвучала на всю России по-особенному громко: у нас проходили международные мероприятия, в крупнейших городах страны прошли «пермские» события. Пермь стала городом притяжения для федеральных звёзд и первых лиц государства, а пермяки заново открыли для себя не только культурное многообразие Пермского края, но и самих себя. Это произошло благодаря обширной событийной программе юбилея города.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что программа юбилея строилась таким образом, чтобы каждый житель региона или страны мог найти близкое и интересное себе событие. Мероприятия должны были способствовать социально-экономическому и культурному развитию Пермского края и все страны.
«В 2023 году Пермь получила право на проведение крупнейших российских и международных событий. Команды организаторов усилили и дополнили программу регулярных мероприятий, которые вошли в событийную линейку юбилея. Особенная гордость, что в год 300-летия мы заложили традицию проведения совершенно новых проектов и фестивалей, которые продемонстрировали России и миру потенциал региона в туризме, спорте, культуре, промышленности», — рассказывает губернатор Дмитрий Махонин.
Предлагаем вспомнить хронологию флагманских и самых запоминающихся событий 300-летия Перми.
28 декабря 2022 — 28 января 2023
Празднование 300-летия началось с серии городских новогодних мероприятий. Яркий старт юбилею был дан 3 января, когда стартовало 3-дневное новогоднее семейное шоу «300 лет Перми». К нам приехали звёзды фигурного катания — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Максим Маринин и пермячка Татьяна Тотьмянина. Выступал и пермские фигуристы. Постановщиком показательных номеров и ведущим гала-шоу стал Чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух.
17 — 19 мая
На Форуме гостеприимства России и гранд-финале конкурса «Мастера гостеприимства Пермь принимала участников из 40 регионов страны. Жюри оценивало стартап-идеи в сфере туризма, а также то, насколько гостеприимны были участники. Среди победителей был пермяк Денис Пестов в номинации „Туристический маршрут“.
24 мая
Космическая ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» с Байконура на борт МКС. Особенность была в том, что на корабль нанесли символику «Пермь-300». На орбите он пробыл несколько месяцев, а позже космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев записали поздравление с 300-летием Перми и оставили свои автографы на флаге региона.
26 мая — 1 июня
На несколько дней Пермь стала столицей студенчества — в Перми состоялся Национальный финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». К нам приехали 3,5 тысяч молодых людей со всей страны. Площадь у Театра-Театра превратилась в фестивальный городок, что каждый день Весны ребята учились на мастер-классах, проходили тренинги. Церемонию открытия вёл Дмитрий Хрусталёв. Выиграла, кстати, сборная Пермского края.
С мая 2023 года
Проект «Оружие Победы» — это серия мероприятий, отражающих роль военно-промышленного комплекса (ВПК) в истории Перми и поддержку СВО в Пермском крае. Проект стартовал 9 мая проходом механизированной колонны исторической и современной военной техники пермского ВПК, 10 июня прошел торжественный концерт «Вера в Победу» и с 11 июня заработала масштабная экспозиция на территории «Завода Шпагина».
12 июня
Руководство региона и города неоднократно отмечало, что День города не станет единственным крупным событием юбилея, напротив, события будут развиваться по нарастающей. Но в один день площадки во всех районах города и центральные — на набережной и эспланаде — посетило свыше 300 тысяч людей. Открыл День города концерт певицы Zivert в ночь на 12 июня. В сам торжественный день на эспланаде выступили Александр Айвазов, Дмитрий Колдун, «Невский проспект», Ирины Нельсон и группа REFLEX, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, группы Artik&Asti и «Иванушки International». На набережной развернулось шоу диджеев, хедлайнером которого стал DJ Smash.
Июнь–август
Апогеем празднования 300-летия Перми стал «Город встреч» — мультижанровый фестиваль в разных городских локациях. Частью «Города встреч» стали мероприятия на тему экологии, в частности — экопрактики и проект «Переработка», проект, позволяющий раскрыть таланты пермяков — «Проявись», «Ведём себя культурно» и «Танцуй.Открывай». Пермяки узнали больше о традициях народов на фестивалях живой культуры Перми «Обряды. Наряды» и нового театра «Пермское море». За время фестиваля Пермь посетили группы «Чайф», лаборатория LAB. Антона Беляева и группы Therr Maitz, Денис Мацуев, Александр Иванов и группа «Рондо». Организатором событий стало Агентство новых технологий.
26 августа
Завершением фестиваля «Город встреч» стало гала-шоу «Ночь города» с выступлением финалистов проекта «Проявись», DJ Smash, Львом Лещенко, Loc-Dog и хедлайнером — группой «Ленинград». «Ночь города» — формат, который был придуман специально для Перми. Он сочетал в себе День и Ночь города. За один день было показано все лучшее, созданное за время проведения фестиваля «Город встреч», а также результат работы звездных наставников и пермяков.
1-4 июня
300-летие Перми подарило нам Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». На городской эспланаде, где развернулась площадка фестиваля, детям устраивали показы мультфильмов, а также была образовательная программа и питчинг кинопроектов. Эксклюзивный контент предоставили киностудия им. М. Горького и «Союзмультфильм». Праздник детства посетили свыше 53 тысяч человек.
11 июня
Обычно церемония вручения «Строгановской премии» Пермского землячества проходит в Москве, но в честь 300-летия традицию решили нарушить в пользу Перми. Лауреатами стали гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев, переводчик и лингвист, кандидат филологических наук Александр Грузберг, начальник штаба студенческих отрядов Алексей Блюмин, директор Института технической химии УрО РАН Владимир Стрельников, основатель и руководитель спортивных школ по виду спорта Киокушин в Пермском крае Александр Алымов.
23 июня — 2 июля
Ставший визитной карточкой Перми Международный Дягилевский фестиваль в этом году также отметил юбилей — 20 лет. На фестивале зрителям представили перформансы, премьеры постановок, симфонические концерты, в том числе, ночные, а также мастер-классы и лекции. Главным событием фестиваля стала премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов. Традиционно перед пермяками выступил художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna.
6-7 июля
Впервые в Перми 6–7 июля проводился Всероссийский форум «Строим цифровой регион». Ключевыми темами стали тренды цифровизации строительного сектора и развитие технологий «умного дома». Участниками форума стали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В обсуждениях участвовали более 300 представителей более 50 регионов России.
19 августа
Частью Форума креативных индустрий (в таком формате событие прошло впервые в Перми) стал Летний кубок КВН. В нём сошлись сборная Пермского края, команда «Имени меня» из города Королёв и команда «Доктор Хаусс» из Могилёва, Беларусь.
2-3 сентября
Событие стало знаковым в спортивной программе 300-летия Перми. Пермский марафон побил рекорд по количеству участников: пробежать дистанции в 42, 12, 5 и 3 км решились свыше 12 тысяч человек. Главные призы за победу на дистанции 42,195 км получили Алексей Реунков и Любовь Добровольская.
15-21 сентября
Более 100 фильмов показали в этом году на международном фестивале документального кино «Флаэртиана». Также частью программы стали мастер-классы, интенсивы и лаборатории. Приз «Малый Золотой Нанук» лучшему фильму национального конкурса вручён картине «Live in Любимово» (12+) пермского режиссёра Алексея Романова.
5-8 октября
В десятый раз состоялся фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» Миссия фестиваля — помогать преодолевать непростые жизненные ситуации и не падать духом. В специальной номинации фестиваля, приуроченной к 300-летию Перми, победителем стал короткометражный документальный фильм «Притяжение земли» Алексея Романова. Амбассадорами фестиваля выступили Катя IOWA, Ева Смирнова, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов и другие.
19-22 октября
Пермь стала притяжением спортивных событий, приуроченных к проведению международного форума «Россия — спортивная держава» с 19 по 22 октября. В городе состоялись второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3, четвертьфинал Чемпионата «Битва роботов», турнир Ural FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам. Деловую программу форума посетили первые лица государства — Президент России Владимир Путин, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
24-27 декабря
Хэдлайнерами спецпроекта Дягилевского фестиваля «Дягилев+» выступили Теодор Курентзис и примы-балерины Диана Вишнёва и Дарья Павленко. Мини-фестиваль представил камерные концерты, перформансы и современную хореографию.
Экспонаты Пермской художественной галереи в этом году побывали на выставках в Нижнем Новгороде (февраль–май), Екатеринбурге (сентябрь–ноябрь) и Москве (сентябрь–февраль 2024). Проект, посвящённый 100-летию галереи и 300-летию Перми, был представлен в Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге галерея показала экспозиции «Чугунное кружево» и «Пермские боги», а в Москве — «От иконы к авангарду».
Весной этого года состоялось сразу несколько гастролей пермских театров. На фестивале «Золотая маска» постановки Театра-Театра, Театра оперы и балета, губахинского молодежного театра «Доминанта» и частной театральной компании «немхат» в общей сложности «вживую» увидели 3 тыс. человек в театрах Москвы.