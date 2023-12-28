Аналитики узнали, как жители Прикамья оценивают празднование 300-летия Перми

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Центр управления регионом (ЦУР) Прикамья провёл опрос жителей Перми и всего региона. По социологическим данным, большинство опрошенных считают, что в Перми продолжатся позитивные изменения после празднования 300-летия, больше половины респондентов удовлетворены инфраструктурной и событийной программой.
По данным опроса, проведенным ЦУР, 98% жителей Прикамья были информированы о текущих мероприятиях, из них также 54% считают, что было проведено достаточно событий, 64% опрошенных считают, что к юбилею облик города изменился в лучшую сторону, 65% считают, что в дальнейшем это принесет ряд позитивных изменений.
Как сообщили специалисты ЦУР, примером позитивных изменений, которые уже отметили жители в ходе опроса, стало благоустройство центральных улиц Перми — так считают 46% опрошенных. В ТОП-5 позитивных изменений также вошли ремонт и строительство дорог (23%), реконструкция набережных (центральная набережная Камы и набережная в Кировском районе города) (18%), благоустройство парков и скверов (16%), благоустройство города в целом (15%).
В 2023 году Пермь поднялась на 2 место в индексе городов-миллионников в «Индексе качества жизни», уступив только 3 процентных пункта Казани.