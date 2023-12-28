Аналитики узнали, как жители Прикамья оценивают празднование 300-летия Перми

По данным опроса, проведенным ЦУР, 98% жителей Прикамья были информированы о текущих мероприятиях, из них также 54% считают, что было проведено достаточно событий, 64% опрошенных считают, что к юбилею облик города изменился в лучшую сторону, 65% считают, что в дальнейшем это принесет ряд позитивных изменений.