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УФАС проверит АО «Газпром газораспределение Пермь из-за повышения цен

Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание

28 декабря 2023, 07:38
Фото: 1MI

УФАС проверит АО «Газпром газораспределение Пермь из-за повышения цен

На газовиков могут завести антимонопольное дело.

Жители Пермского края жалуются на действия АО «Газпром газораспределение Пермь» из-за увеличения стоимости услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в 2024 году. Антимонопольщики проверят, обоснован ли рост цен.

С сентября 2023 года техобслуживанием и ремонтом газового оборудования могут только газораспределительные организации, которые по сути являются монополистами. Стоимость обслуживания оборудования не регулируется тарифами, ее устанавливают организации сами, используя при расчете методические указания Минстроя.

Антимонопольщики запросили у АО «Газпром газораспределение Пермь» пояснения и документы о стоимости услуг.

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#Пермь#Газ#Цены#Стоимость
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