Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание

С сентября 2023 года техобслуживанием и ремонтом газового оборудования могут только газораспределительные организации, которые по сути являются монополистами. Стоимость обслуживания оборудования не регулируется тарифами, ее устанавливают организации сами, используя при расчете методические указания Минстроя.