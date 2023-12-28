Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Жители Пермского края жалуются на действия АО «Газпром газораспределение Пермь» из-за увеличения стоимости услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в 2024 году. Антимонопольщики проверят, обоснован ли рост цен.
С сентября 2023 года техобслуживанием и ремонтом газового оборудования могут только газораспределительные организации, которые по сути являются монополистами. Стоимость обслуживания оборудования не регулируется тарифами, ее устанавливают организации сами, используя при расчете методические указания Минстроя.
Антимонопольщики запросили у АО «Газпром газораспределение Пермь» пояснения и документы о стоимости услуг.