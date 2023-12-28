Был ветераном труда. Стало известно о гибели 63-летнего пермяка на СВО

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На СВО был убит 63-летний старший сержант Владимир Казаков. Мужчина родился в 1960 году в Пермском крае, окончил Вологодскую школу МВД СССР. Затем по распределению приехал в город Усть-Илимск Иркутской области.
Там он долгое время работал на службе исполнения наказания, получил звание ветерана труда. Прощание с участником СВО состоялось 28 декабря в Усть-Илимске, сообщила мэр Анна Щекина. Обстоятельства гибели военного неизвестны.
СВО России на Украине продолжается с февраля прошлого года. По данным Минобороны РФ, всего контрактную службу сейчас проходят более 640 тыс. человек.