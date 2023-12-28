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Был ветераном труда. Стало известно о гибели 63-летнего пермяка на СВО

Был ветераном труда. Стало известно о гибели 63-летнего пермяка на СВО

28 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI / vk.com/anna_schekina
Дата гибели участника СВО неизвестна.

На СВО был убит 63-летний старший сержант Владимир Казаков. Мужчина родился в 1960 году в Пермском крае, окончил Вологодскую школу МВД СССР. Затем по распределению приехал в город Усть-Илимск Иркутской области.

Там он долгое время работал на службе исполнения наказания, получил звание ветерана труда. Прощание с участником СВО состоялось 28 декабря в Усть-Илимске, сообщила мэр Анна Щекина. Обстоятельства гибели военного неизвестны.

СВО России на Украине продолжается с февраля прошлого года. По данным Минобороны РФ, всего контрактную службу сейчас проходят более 640 тыс. человек.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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