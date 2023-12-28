Бюджет на финансирование пермского «Амкара» сократится после вылета в третью лигу

«Амкар Пермь» завершил сезон на 8 из 10 мест чемпионата второй лиги дивизиона А группы «Серебро», так и не сумев вернуться в первый дивизион. В 2024 году команда понизится в дивизион Б, являющийся низшим, третьим по значению во второй лиге. На сезон 2023/2024 года из бюджета Прикамья «Амкару» была выделена рекордная сумма — 125 млн рублей.