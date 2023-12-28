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Власти Прикамья сократят бюджет на финансирование «Амкара»

Бюджет на финансирование пермского «Амкара» сократится после вылета в третью лигу

28 декабря 2023, 03:02
Фото: vk.com/fc__amkar__perm

Власти Прикамья сократят бюджет на финансирование «Амкара»

Планы по выходу в Первую лигу сохраняются, но это займет больше времени, считают в региональном Минспорта.
Сюжет
Амкар

Краевые власти намерены сократить финансирование футбольного клуба «Амкар Пермь». Они пересмотрят подход к премированию игроков и изучат обоснование всех расходов на следующий сезон, рассказала «РБК Пермь» министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова.

Теперь система премирования в «Амкаре» будет строиться по опыту хоккейного клуба «Молот». В «Молоте» для получения премии по контракту игрок должен выиграть несколько серий подряд. Исключать будут и премирование, связанное с играми «вничью». По словам Чесноковой, планы по выходу в Первую лигу сохраняются, однако власти будут пересматривать и контрактные обязательства.

«Амкар Пермь» завершил сезон на 8 из 10 мест чемпионата второй лиги дивизиона А группы «Серебро», так и не сумев вернуться в первый дивизион. В 2024 году команда понизится в дивизион Б, являющийся низшим, третьим по значению во второй лиге. На сезон 2023/2024 года из бюджета Прикамья «Амкару» была выделена рекордная сумма — 125 млн рублей.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар#Минспорта
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