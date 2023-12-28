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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Бывший замглавы МИД Украины: Путин хотел мирного урегулирования конфликта

28 декабря 2023, 17:57
По словам бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого, который входил в делегацию от Киева, российский лидер Владимир Путин на переговорах в Стамбуле весной 2022 года искренне стремился достичь мирного решения конфликта.

Он напомнил, что в ходе переговорного процесса удалось найти компромиссное решение, которое отличалось от первоначального предложения России, сделанного в начале военной операции в Минске. Об этом пишет RTVI.

К сожалению, по какой-то причине стамбульские договоренности были нарушены, несмотря на то, что они позволяли завершить боевые действия мирным путем уже в конце апреля. Чалый подчеркнул, что украинская и российская делегации обсуждали возможность достижения мирного урегулирования в течение двух месяцев — марта и апреля. Их общие усилия вылились в Стамбульское коммюнике, которое было компромиссом, отличающимся от первоначального предложения России.

Чалый предположил, что личная инициатива Путина стала причиной принятия решения о согласовании этого компромиссного коммюнике, которое позволяло урегулировать конфликт на ранней стадии. Украинский дипломат подчеркнул: Путин действительно стремился достичь мирного урегулирования с Украиной.

Переговоры по урегулированию конфликта начались вскоре после начала российской военной операции на Украине и проходили как очные встречи при посредничестве Александра Лукашенко, президента Беларуси, так посредством видеосвязи.

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