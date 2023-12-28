Бывший замглавы МИД Украины: Путин хотел мирного урегулирования конфликта

К сожалению, по какой-то причине стамбульские договоренности были нарушены, несмотря на то, что они позволяли завершить боевые действия мирным путем уже в конце апреля. Чалый подчеркнул, что украинская и российская делегации обсуждали возможность достижения мирного урегулирования в течение двух месяцев — марта и апреля. Их общие усилия вылились в Стамбульское коммюнике, которое было компромиссом, отличающимся от первоначального предложения России.