В Перми часть квартир скандальной новостройки будут передана детям-сиротам

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Застройщик жилого дома на улице Максима Горького, 86, передаст часть квартир детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Девелопер ООО «СЗ „Максима Горького 86“» заключил соглашение о передаче помещений с администрацией Перми. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Согласно документу, компания обязуется передать квартиры в муниципальную собственность в качестве пожертвования. Общая площадь жилых помещений составляется 421 кв. м. Отмечается, что все объекты соответствуют санитарным и техническим требованиям.
В течение 2023 года детям-сиротам было предоставлено 111 квартир, а 169 сирот смогли купить собственную недвижимость благодаря сертификату на приобретение жилья. В данный момент 10 квартир находятся на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что высотку на улице Горького, 86 раскритиковал Дмитрий Махонин. Скандальная новостройка известна тем, что в связи с несогласованным повышением этажности дома, губернатор назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии «опухшими от наглости». Девелопер пожаловался в прокуратуру, после чего было начато следственное разбирательство. Суд признал правоту застройщика.