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Updated Сегодня, 05:31

В Перми часть квартир скандальной новостройки будут передана детям-сиротам

В Перми часть квартир скандальной новостройки будут передана детям-сиротам

28 декабря 2023, 04:38
Фото: Midjourney
Застройщик заключил соглашение о передаче имущества в муниципальную собственность с администрацией Перми.

Застройщик жилого дома на улице Максима Горького, 86, передаст часть квартир детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Девелопер ООО «СЗ „Максима Горького 86“» заключил соглашение о передаче помещений с администрацией Перми. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Согласно документу, компания обязуется передать квартиры в муниципальную собственность в качестве пожертвования. Общая площадь жилых помещений составляется 421 кв. м. Отмечается, что все объекты соответствуют санитарным и техническим требованиям.

В течение 2023 года детям-сиротам было предоставлено 111 квартир, а 169 сирот смогли купить собственную недвижимость благодаря сертификату на приобретение жилья. В данный момент 10 квартир находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что высотку на улице Горького, 86 раскритиковал Дмитрий Махонин. Скандальная новостройка известна тем, что в связи с несогласованным повышением этажности дома, губернатор назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии «опухшими от наглости». Девелопер пожаловался в прокуратуру, после чего было начато следственное разбирательство. Суд признал правоту застройщика.

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