В Перми часть квартир скандальной новостройки будут передана детям-сиротам

Ранее сообщалось, что высотку на улице Горького, 86 раскритиковал Дмитрий Махонин. Скандальная новостройка известна тем, что в связи с несогласованным повышением этажности дома, губернатор назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии «опухшими от наглости». Девелопер пожаловался в прокуратуру, после чего было начато следственное разбирательство. Суд признал правоту застройщика.