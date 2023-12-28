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Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь

Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь

28 декабря 2023, 06:31
Фото: properm.ru
Общественный транспорт 1 января будет работать до четырех утра.

Департамент транспорта Перми в социальных сетях опубликовал подробный график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. По данным Дептранса, 1 января 2024 года пермяков будут обслуживать 12 автобусных маршрутов, а также три трамвайных.

Фото: t.me/transportperm

31 декабря общественный транспорт в краевой столице будет работать по графикам выходного дня — автобусов и трамваем ожидается меньше. 31 декабря в 23:00 движение общественного транспорта прекратится — оно возобновиться только через два часа. 1 января общественный транспорт организует работу в сокращенном режиме, в праздничные дни со 2 по 8 января — по расписанию выходного дня.

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#Пермская езда#Пермь#Хэппи нью еар#Транспорт#Общественный транспорт
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