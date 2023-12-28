Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Департамент транспорта Перми в социальных сетях опубликовал подробный график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. По данным Дептранса, 1 января 2024 года пермяков будут обслуживать 12 автобусных маршрутов, а также три трамвайных.
31 декабря общественный транспорт в краевой столице будет работать по графикам выходного дня — автобусов и трамваем ожидается меньше. 31 декабря в 23:00 движение общественного транспорта прекратится — оно возобновиться только через два часа. 1 января общественный транспорт организует работу в сокращенном режиме, в праздничные дни со 2 по 8 января — по расписанию выходного дня.