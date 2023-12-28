Дептранс Перми опубликовал расписание автобусов и трамваев на новогоднюю ночь

31 декабря общественный транспорт в краевой столице будет работать по графикам выходного дня — автобусов и трамваем ожидается меньше. 31 декабря в 23:00 движение общественного транспорта прекратится — оно возобновиться только через два часа. 1 января общественный транспорт организует работу в сокращенном режиме, в праздничные дни со 2 по 8 января — по расписанию выходного дня.