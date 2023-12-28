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Два египтянина напали на пермяка и отобрали у него ноутбуки и другие гаджеты

Два египтянина напали на пермяка и отобрали у него ноутбуки и другие гаджеты

28 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI
Полицейские задержали налётчиков по горячим следам.

Два египтянина напали на пермяка, избили его и отобрали у него рюкзак с гаджетами. Подробности нападения сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Ночью иностранцы увидели в одном из торговых центров Перми 51-летнего мужчину с рюкзаком с ноутбуками и другими гаджетами. Они проследили за жертвой и на ул. Народовольческой напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и схватили рюкзак и сбежали. Был нанесен ущерб более 70 тыс. рублей.

Через несколько часов оперативники уголовного розыска задержали двух студентов пермских вузов, граждан Египта 21 и 22 лет. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба фигуранта заключены под стражу. В настоящее время оперативниками проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

#Происшествия#Общество#Криминал#Иностранцы
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