Два египтянина напали на пермяка и отобрали у него ноутбуки и другие гаджеты

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Два египтянина напали на пермяка, избили его и отобрали у него рюкзак с гаджетами. Подробности нападения сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Ночью иностранцы увидели в одном из торговых центров Перми 51-летнего мужчину с рюкзаком с ноутбуками и другими гаджетами. Они проследили за жертвой и на ул. Народовольческой напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и схватили рюкзак и сбежали. Был нанесен ущерб более 70 тыс. рублей.
Через несколько часов оперативники уголовного розыска задержали двух студентов пермских вузов, граждан Египта 21 и 22 лет. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба фигуранта заключены под стражу. В настоящее время оперативниками проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.